DOBAR POČETAK NOVE GODINE / Županjcima od sad besplatan parking! Gradonačelnik: 'Mislimo na građane, besplatne će biti i dimnjačarske usluge'

Niz promjena nastupilo je dolaskom nove godine, jedna od njih tiče se građana Županje. Svi s prebivalištem u Županji više ne moraju plaćati parking! Za besplatno parkiranje potrebno je Izvaditi povlaštenu godišnju parkirnu kartu koju građani mogu zatražiti uz predočenje osobne iskaznice i prometne dozvole vozila na blagajni županjske "Čistoće", koja Upravlja i gradskim parkiralištima. Odluka je to gradonačelnika Županje Damira Juzbašića koji se u RTL Danas uživo uključio iz Županje. "Grad će to stajati nekih 90 tisuća eura, a do sad smo od parkinga prikupljali 160 tisuća eura", kazao je i otkrio da je do sad izdano 2203 povlaštene karte. Komentirao je i što će to značiti s drugim građanima koji posjete ovaj grad i hoće li za njih rasti cijene parkinga. Najavio je da će grad preuzeti plaćanje i dimnjačarskih usluga.