Milanović uzvratio na DORH-ove izvide njegove vlade iz 2013. Je li bilo korupcije?

Nakon što smo jučer otkrili da DORH provodi izvide o nabavci ECMO uređaja za vrijeme vlade Zorana Milanovića, on je uzvratio jumbo plakatima. Prozvani bivši SDP-ov ministar i dalje šuti.

Dok predsjednik s plakata šalje poruke o korupciji u HDZ-u i aludira na premijera Andreja Plenkovića i nadimak Vilija Beroša, DORH je počeo istraživati je li korupcije bilo i u njegovoj vladi. Izvide oko spornih ECMO uređaja, Milanovićev protukandiat Dragan Primorac ovako je komentirao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Korupcija ima svoje ime i prezime, korupcija se ne može vezati za SDP, Možemo, ona se uvijek veže za ljude koji su počinili neko kazneno djelo".

Kako smo jučer objavili, DORH je otvorio slučaj iz 2013. nakon što je s Berošem uhićen Saša Pozder. Poduzetnika se povezalo i s nabavkom ECMO aparata u vrijeme Rajka Ostojića i Milanovićeve vlade. Premijeru ništa sumnjivo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović i Ostojić ne komentiraju izvide

Ni Ostojić ni Milanović izvide nisu komentirali. Ostojić je tek demantirao neke medijske natpise da se zbog afere sklonio u Ameriku. Oporba upire prstom u državnog odvjetnika i tvrde da je tajming politički.

Iz DORH-a neslužbeno tvrde da je USKOK onda otvorio spis o ECMO uređajima, ali da ništa bitno nisu poduzeli. Sada je iskaz dala najmanje jedna osoba, no Pozderov odvjetnik tvrdi da to nije on.

Sve optužbe odbacuje Ivan Turudić, a SDP proziva HDZ jer aferu povezuju s Milanovićem, iako istodobno tvrde da Plenković za Beroša nije znao. "Mene čudi njihov narativ, sad je kriv Milanović, a Plenković nije ništa znao", rekao je Mišel Jakšić.

Predsjednik je prije rekao da je odluku o nabavci donijelo povjerenstvo, iako i sam spori je li Hrvatskoj trebalo 35 uređaja koje je zagovarao njegov tadašnji ministar, a za koje je struka govorila da je previše u odnosu na broj stanovnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa