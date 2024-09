'DVIJE SU VELIKE' / Zoran Milanović: 'Svaka država ima nebo, ali nema svaka more'

Predsjednik Zoran Milanović u Splitu je sudjelovao na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice. U Kaštelanskom zaljevu položio je u more vijenac u spomen na sve poginule hrvatske mornare, a pripadnicima Mornarice uručio je odličja, promaknuća i pohvale. Poručio je da se trebamo brinuti o Hrvatskoj mornarici jer ona nije i ne može biti manje važna od Hrvatskog zrakoplovstva. 'Svaka država ima nebo. Ja za državu bez neba još čuo nisam, ali nema svaka država more, a posebno nema veliko i dugačko more i obalnu crtu jer na Jadranu ima nekoliko obalnih država, ali dvije su velike. To je Italija, naša povijesna susjeda, saveznica, neprijatelj i danas prijatelj i to je Hrvatska koja ima preko tisuću kilometara obale. Ima i više s otocima, nekoliko tisuća kilometara'