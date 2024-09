Milanović pozvao influencere na kavu i kiflice: Među njima ni jedne djevojke

Neslužbena kampanja s Pantovčaka je počela. Na tom putu Milanović je odlučio ne biti sam i prepustiti dio posla najboljima u tome influencerima.

"Prije tri tjedan sam dobio poziv s pitanjem želim li upoznati predsjednika, vidjet kako on funkcionira, kako izgleda njegov ured i ujedno da ja njemu ispričam čime se ja to bavim i kako izgleda moj radni dan", rekao je Marko Vuletić, influencer.

Predsjednik je upravo zahvaljujući Marku postao bogatiji za dvije nove majice i još jedan viralni trenutak.

"Moja ideja iza svega toga je bila pokloniti predsjedniku nešto što on može nositi doma kad nije predsjednik. Tijekom razgovora sam ga pitao je l' on nekad nije predsjednik i rekao je da ima pet minuta u danu kad može odmorit i ne bit predsjednik. E tu sam ja iskoristio priliku i poklonio mu svoje majicu na kojoj piše 'kruva' i paštete", dodaje Vuletić.

U predsjedničkoj rezidenciji kiflice i kava. Devetorica influencera među kojima nijedna djevojka jer su sve navodno bile na putu, imalo je priliku upoznati neformalnog Milanovića. Iz njegovog Ureda na pitanje što je zapravo bio cilj ovog nenajavljenog druženja, kažu, između ostalog saznati više o utjecaju mladih na internetu. Ali da je riječ i jačanju utjecaja samog predsjednika jasno i njegovim gostima.

"Nećemo sad iluzorno reći da se slučajno potrefilo da je sada period da se mi družimo s njim, no moram pohvaliti način na koji je to odrađeno. Nama je u pozivu bilo istaknuto da mediji neće biti prisutni i isto tako da mi nismo dužni snimati. Mislim da je naravno svima nama koji smo bili tamo jako zanimljivo bilo to podijeliti", objašnjava Luka Lajić, PR stručnjak i influencer.

Videi i fotografije završili su na svim mrežama, pa bi predsjednik s istom praksom mogao i nastaviti.

"Oni su u biti testirali koliko je ta zajednica zainteresirana za njega, a i pretpostavljam da su testirali i koliko je Zoranu zanimljiva sva ta priča", kaže Maro Alavanja, komunikacijski stručnjak.

A da je itekako zanimljiva HDZ-ovom kandidatu odavno je poznato.

"Vi dižete utege, vadite smeće iz mora… Hoće li tako izgledati vaša kampanja", pitala ga je Mojmira u RTL Direktu.

"Pa ja mislim da većina građana u ovoj zemlji želi predsjednika na kojeg će biti ponosi, koji neće unositi podjele i razdor", rekao je Primorac u Direktu.

Zasad jedina ženska kandidatkinja Selak Raspudić ne planira stopama svojih suparnika. Za nju su takve kampanje, kaže, odraz nesigurnosti.

"Bavim se društvenim mrežama kao što sam se i dosad bavila, ali tako da na njima promoviram politički sadržaj, a ne da ovako na neki način pokušavam sebe učiniti zgodnom, prijemljivom i duhovitom odnosno prodati mlađoj generaciji", kaže Selak Raspudić.

Da će ipak biti potrebno malo više, smatra komunikacijski stručnjak, jer su i parlamentarni izbori pokazali što najbolje prolazi.

"Ne znam gdje će drugo trošit novac jer sigurno neće moć parirati Primorcu i Milanoviću. Mora zaobići njihove narative i progurati svoj. Primorac mora stići Milanovića, hiperpersonalizacija je ono čime pokušava biti vidljiviji", dodaje Alavanja.

Od izbora nas dijele još tri mjeseca - već sad je jasno da će važni biti mladi birači kao i koji bi trend mogao dominirati u lovu na njih.