RIJEČI PODRŠKE / Zlatko Dalić i Tony Cetinski poslali poruku Baby Lasagni: 'Ne slušaj nikoga. Osvoji Europu'

Kako se nositi s konkurencijom zna Toni Cetinski koji je prije 30 godina Hrvatsku predstavljao na Eurosongu ali dobro to zna i izbornik Zlatko Dalić, koji je zbog nogometa ujedinio Hrvatsku. 'Pokazao je da mali mogu biti veliki. Čovjek je došao osvojio cijelu Europu, cijelu Hrvatsku, cijeli svijet sa svojom pojavom, svojom pjesmom. Iza njega nitko ne stoji. On je pokazao kako se može napraviti jedan dobar rezultat i zaista cijela Hrvatska navija za Marka. Marko, puno sreće i podrške večeras i osvoji Europu', rekao je Dalić. 'Ne slušaj nikoga. Slušaj samo sebe kao i do sada. Ne moram mu govoriti ništa, nemoj slušati savjete. On je ponizan, ima karakter, ima stav, prirodan je i iskren i to je najvažnije i to ljudi prepoznaju', poručio je Lasagni Tony Cetinski.