JESTE IH ZAMIJENILI? / Zimske gume ne trebate imati na svim dionicama, ali postoje uvjeti: 'Vozače buni 15. studenog'

Boris Mišević razgovarao je Josipom Mataijem, voditeljem Službe za sigurnost cestovnog prometa koji je pojasnio da s obzirom na to da nema snijega ni leda, zimska oprema nije potreba na svim dionicama. 'Imam dojam da vozače buni 15. studenoga, ali zimska oprema je potrebna samo ako su na cesti takvi uvjeti, osim posebnih dionica, autocesta i cesta u kontinentalnom dijelu Hrvatske kada je bez obzira na vremenske uvjete, potrebna zimska oprema. Te dionice su definirane. To je preko 800 km autocesta i preko 1800 dionica u cesta u kontinentalnom dijelu. Kazne su malo veće za pravne osobe, a za fizičke su do 130 eura iako one rastu ako se prekršaj ponavlja. Više pogledajte u videu...