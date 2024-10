POSEBENE MJERE SIGURNOSTI / Zelenski je preživio par atentata na sebe: Hoće li biti siguran u Dubrovniku? Puno toga pod velom tajne

Zbog sutrašnjeg samita potpore Ukrajini zemalja jugoistočne Europe i dolaska ukrajinskog predsjednika Zelenskog, Dubrovnik je pod posebnim mjerama osiguranja. Od 6 ujutro do ponoći na snazi će biti privremena regulacija prometa. Iz policije su zamolili građane da se ne koriste svojim vozilima, osim ako to nije prijeko potrebno. Napominju i da će privremenih zastoja biti na prometnicama od Zračne luke do hotela gdje su smještene strane delegacije. Zbog sigurnosti je puno toga pod velom tajne, osjeća li se da u grad stižu jako važni gosti? Reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić razgovarala je sa stručnjakom za sigurnost Joškom Matićem. Više pogledajte u videu