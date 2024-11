Na Kvarner stiže sve više Talijana: 'Čišćenje zubnog kamenca platila sam 50 posto jeftinije'

Talijanka Lucia Gianotti sjedi na zubarskom stolcu u Rijeci. U ovoj su klinici u posljednje četiri godine dolazili i njezini roditelji. "Cijena je puno niža, čišćenje zubnog kamenca platila sam 50 posto jeftinije, a morate znati da sam vađenje zuba platila 30 posto manje u odnosu na predračun koji sam dobila u Italiji".

Riječka klinika s 20 godina tradicije članica je najveće dentalne grupacije u ovom dijelu Europe. 85 posto klijenata su im stranci, mahom Talijani koji dolaze i autobusima. Član Uprave dentalne poliklinike Matko Oguć kaže nam: "Razlozi dolaska naših pacijenata ovdje, a godišnje obavimo preko 40 do 50 tisuća pregleda, jesu svakako konkurentna cijena, ali isto tako vrlo visoka pružena kvaliteta usluge i velika stručnost naših doktora dentalne medicine. Ta razlika u cijeni se je nešto smanjila u odnosu na prethodne godine, ali je i dalje znatno povoljnije, u prosjeku 30 do 40 posto".

Zdravstveni turizam na Kvarneru cvjeta, a dobro kotiramo i na europskoj karti! Kaže to doktorica Vlasta Brozičević koja 35 godina u svojoj poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Selcu brine o klijentima iz 89 zemalja te o 120 olimpijaca i sportaša: "Visoko smo pozicionirani, nismo najbolji, upravo zbog toga potrebni su nam novi izazovi, a to su nove edukacije, nove investicije, nove tehnologije, marketing, ulaganje u zajedničke projekte koji će nas dalje okupljati kako bi taj zdravstveno-turistički proizvod bio još kvalitetniji, prepoznatljiviji, ali možemo reći da smo već globalno pozicionirani".

Prije 10 godina privatne klinike, javni sektor, hotelijeri i agencije s Kvarnera okupili su se u klaster koji danas ima 40 članica i gotovo 10 tisuća zaposlenih. Postali su perjanica, danas to proslavili tortom i okupljanjem ali kažu, cijela zemlja ima ogroman potencijal. "Očekuje se da bi u ukupnom turističkom prometu zdravstveni turistički promet trebao biti negdje 10 do 12 posto, negdje smo sada otprilike na pola puta do te brojke", otkriva Vladimir Mozetič, predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

Ključna je kvaliteta, a pruža ju i specijalna opatijska bolnica u kojoj je broj klijenata u osam godina drastično skočio. "Tada je to bilo 110 tisuća ljudi, a 2023.-e skoro 200 tisuća ljudi. Brojke su velike, jedan dio 25 posto se tiče usluga koje pružamo u zdravstvenom turizmu", kaže ravnatelj bolnice za rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma u Opatiji, Viktor Peršić.

Globalno je to najbrže rastući segment turizma, s bar 20 posto na godinu. Ivana Kolar, predsjednica Zajednice zdravstvenog turizma pri HGK je jasna: "Trudimo se da upravo zdravstveni turizam u Hrvatskoj bude jedan od najjačih brendova prepoznatljivosti jer je to i segment turizma koji može dovoditi goste svih 12 mjeseci".

Moglo se to prije 180 godina kada su u Opatiju po zdravlje dolazili kraljevi i carevi. Sve imamo, samo trebamo ponuditi goste!

