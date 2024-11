Četiri tisuće zaposlenika u zdravstvu moglo bi u štrajk! I to bi značilo potpuno zaustavljanje dijagnostike u bolnicama. Voditelj Odjela saniteta u Sindikatu "Zajedno" Vladimir Markuš je 20 godina vozač saniteta. Uz noćne smjene i radne vikende zaradi tek nešto više od tisuću eura. Povećanje iz ožujka, kaže ni ne osjeti.

"Uredbom koju smo dobili mi vozači saniteta nismo dobili ništa. Dobili smo povećanje od 30 eura i ja smatram da je to ništa", kaže Markuš.

Svojim plaćama nezadovoljni su i radiološki tehnolozi zato traže promjenu uredbe o koeficijentima. "Naše povećanje plaće nije kao što su dobili oni na funkcijama od par tisuća eura, nego tek sitnica od 50 do možda 80 eura, a mi radimo odgovoran posao u zoni zračenja", kaže prvostupnica radiološke tehnologije Andrijana Lukačević.

Vozači saniteta, radiološki tehnolozi, medicinske sestre i tehničari, laboranti- četiri tisuće zdravstvenih djelatnika spremno je na štrajk. "Ići ćemo u potpuno obustavu rada. Neće biti CT-a, magnetske rezonance, neće se izdavati krvni nalazi, a bez sve te dijagnostike nitko ništa ne može raditi", kaže Markuš.

"CT-i, mamografije, magneti, zračenja onkoloških pacijenata, pretrage u nuklearnoj medicini- sve što radimo, a što nije hitno to će stati", kaže Lukačević.

'Potrebe za štrajkom nema'

Iz Sindikata "Zajedno" poručuju - vremena je sve manje. "Štrajk samo što nije počeo, od štrajka nas dijele samo dani. Mi smo dovedeni pred zid i drugog izbora nemamo. Od trećeg mjeseca molimo i tražimo Ministarstvo zdravstva da riješi navedenu problematiku. No njima očito nije stalo ni do pacijenata ni do djelatnika", poručuje predsjednik sindikata Krunoslav Kušec.

Iz Ministarstva zdravstva odgovaraju "potrebe za štrajkom nema, plaće su rasle svima". Za povišice su ove godine, kažu, izdvojili 400 milijuna eura.

"Tražimo izmjenu i dopunu uredbe o koeficijentima i tražimo okviran datum kada će se te anomalije ispraviti. Medicinske sestre, tehničari, vozači saniteta, radiološki tehnolozi, laboranti- oni su u najnižim platnim razredima, a to su ljudi koji ovaj zdravstveni sektor drže na nogama", kaže Kušec.

Bez njih cijeli zdravstveni sustav mogao bi stati, u tom slučaju to će najviše osjetiti pacijenti.

