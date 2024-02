Usred dana u Centru Zagreba sa zgrade Policijske uprave srušila se građevinska skela. Nitko nije nastradao, ali oštećeni su automobili, a promet je zatvoren. U trenutku pada na skeli su bili radnici koji su kroz prozore uspjeli pobjeći u zgradu. RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović Jurić javila se uživo s terena.

"Počelo je čišćenje. S obzirom na to da su vatrogasci skinuli najveći dio skele, oni su završili svoj dio posla. Cijeli dan su skidali opasni dio, onaj koji je mogao pasti. Drugi dio posla je na samom izvođaču radovima, onima koji su podigli skelu. Došli su na teren i skidaju skelu. Policija je zatvorila cestu. Puštaju ljude koji stanuju, ali zatvorena je za ostatak prometa. Državni inspektorat objasnio je da je ovo prvi incident u kojem je skela u potpunosti pala bez da ju je bacio drugi dio zgrade", rekla je RTL-ova reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovarala je s Marijem Todorićem, projektantom Hrvatskog centra za potresno inžinjerstvo.

Zašto je pala skela?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"O samim uzrocima pada ove skele ne mogu reći, jer nemam sve informacije i spoznaje o samoj skeli. Činjenica je da su u zadnje vrijeme, tijekom potresne obnove, događa dosta nedopustivih incidenata. Ovdje je došlo do čupanja sidara. Vidljivo je da nije došlo do urušavanja labilnih dijelova građevine, već je došlo do čupanja samih sidara."

Jesu li sidra bila krivo postavljena?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda su korištena adekvatna sidra, ali kada se sidra ugrađuju u raspucale elemente od potresa, onda nemaju adekvatnu nosivost na čupanje."

Je li to izvođač radova trebao znati?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaka skela se mora raditi prema projektu skele izrađenom od projektanta. Mora biti prilagođena za svaku konkretnu lokaciju, za svaku konkretnu građevinu i za svaki tip skele koji se koristi."

Upućuje li to da je bila krivo postavljena?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mogu reći. Nadležne službe moći će utvrditi do čega je došlo."

Može li skelu inače baciti jednostavan vjetar?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas je vjetar koji je isčupao sidra bio umjeren. Skelska platna koja se inače koriste su najčešće porazna i propuštaju vjetar. Izvođači pritisnuti rokovima znaju koristiti termo folije koje bi omogućile rad u zimskim uvjetima. Skela se tada mora adekvatno dimenzionirati. Nemam spoznaje o konkretnom projektu."