U petak poslijepodne na Hvaru je pao mali sportski zrakoplov i to nakon što je promašio pistu. Tom prilikom je 'pokosio' tri strana turista iz Njemačke. Ozlijeđen je i pilot te su svi prevezeni u KBC Split.

Helikopterom je prevezena jedna ozlijeđena osoba kojoj se slomila noga. Naša reporterka Dragana Eterović uživo se javila u RTL Danas te izvijestila o najnovijim detaljima ove nesvakidašnje nesreće. Navela je u kakvom su stanju ozlijeđeni rekavši: "Prema posljednjim informacijama, izgleda da su prilično dobro. Nitko od njih nije životno ugrožen. Biciklistica za koju se sumnjalo da je teže ozlijeđena, prevezena je hitno helikopterom u splitsku bolnicu. I iako se u početku sumnjalo na prijelome, izgleda da je riječ o otvorenoj rani na potkoljenici."

Ozlijeđene su i dvije pješakinje te pilotkinja te su oni prevezeni brzom brodicom do Splita. "Kod njih su utvrđene lakše tjelesne ozljede - riječ je o uganućima i ogrebotinama, ali na svima njima još uvijek traje medicinska obrada pa ćemo više informacija dobiti i poslije", navela je Dragana Eterović. S obzirom na to da je bilo više aviona koji su slijetali, postoje više mogućnosti zašto je do nesreće došlo.

"Prema neslužbenim informacijama s terena - svjedoci spominju dva moguća uzroka. Prema jednoj verziji, zapravo bilo je riječ o ultra lakom zrakoplovu koji je promašio pistu zbog jakih naleta vjetra. Prema drugoj verziji, govori se da je pilot promašio pistu zato što je bilo veliki broj zrakoplova koji su prilikom slijetanja našli na pisti. NO to će pokazati očevid i istraga kada se završe" navela je Draga Eterović.

Podsjetimo, ranije smo objavili kako nam je Josip Novak iz Aerokluba Faros Stari Grad potvrdio da je bila riječ o skupini sportskih aviona dvosjeda. "Poletjeli su iz talijanskog Leccea te su ih regularno najavili da dolaze na Hvar. Skupina je to privatnih aviona s Francuzima i svi su sretno sletjeli, osim jednog aviona kojeg je odnio južni vjetar te je promašio pistu. Događaju se takve stvari. Istina je da je naletio na njemačke turistkinje", rekao nam je Novak.

