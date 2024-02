nalet na kombi i auto / Zakazala rampa? U manje od 24 sata dvije željezničke nesreće u Bjelovaru

U manje od 24 sata bile su dvije željezničke nesreće u Bjelovaru. Danas je vlak udario vozilo na prijelazu u Lugu koji nema rampu, a sinoć je putnički vlak naletio na kombi na prijelazu u Novim Plavnicama. 48-godišnji vozač kombija je prošao bez težih ozljeda, ali je zadržan u bjelovarskoj bolnici. Kako doznajemo u Agenciji za istraživanje nesreća u prometu - zakazao je automatski sustav koji podiže i spušta polubranike, jer su oni bili podignuti. Ipak, stotinjak metara prije pružnog prijelaza kontrolni signal je ukazivao na to da pružni prijelaz nije u funkciji. Tko je odgovoran za nesreću, utvrdit će se nakon očevida. "Ja uvijek stanem bez obzira je li rampa spuštena ili nije ", rekao je Ivan Šegrt iz Gudovca i dodao kako ne vjeruje hoće li se spustiti ili ne jer ljudi pričaju da se to zna dogoditi. "Ja stanem. Što je sigurno, sigurno je", rekao je. Iva Radoš iz Bjelovara rekla je da ljudi kažu da se rampa zna pokvariti te da su netom prije nesreće bili ljudi i popravljali to. "Čula sam da hitna svira i auto je odbačen", ispričala je.