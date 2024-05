Dječak Ivan u rukama je pedijatra po kojem je dobio ime. On ga je prvi primio u bolnicu.

"Zaista mi je drago, dao sam sve od sebe kao cijeli moj tim", kaže Ivan Zovko pedijatar na Odjelu neonatologije KB-a Sveti Duh.

Danas ga je držao u naručju i za vrijeme blagoslova.

"Definitivno posebni trenutci za mene, mi se u karijeri bavimo djecom i cilj nam je da budu zdravi i da im damo maksimum, lijepo je vidjeti kada vaši postupci ishode jednim dobrim i pozitivnim stvarima, neopisiv trenutak. pamtit ću ga do kraja života", kaže doktor Zovak.

Ivan je zdrav dječak, težak 2300 grama.

"Malecki je danas odlično, izašao je iz inkubatora, dobio je svoj krevetić, jede na bocu, postao je odjelni miljenik", kaže Rebeka Ribičić voditeljica Odjela neonatologije KB-a Sveti Duh.

U bolnici bi ga trebali posjetiti 17-godišnjak i 18-godišnjak koji su mu spasili život. Pronašli su ga na kiši oko 23 sata dok su se vraćali s treninga taekwondoa iz obližnje dvorane.

"Oni su još uvijek zbunjeni, treba to još procesuirati da se sve to dogodilo, zato su jučer odradili jedan dobar trening pa je glava praznija od svega toga pa to bude brzo došlo na svoje, jer oni mogu biti ponosni na sebe kao što smo svi mi ponosni na njih", za RTL kaže Viktor Romančuk predsjednik Taekwondo kluba Zaprešić.

Trening je sinoć ipak bio malo drukčiji.

"Evo jučer smo im se na treningu zahvalili pred svima, to je bilo u našim krugovima jer njima nije lako zaspati nakon svega toga i to će se vraćati. Ali evo oni sljedeći tjedan putuju za Ankaru na veliki međunarodni turnir, to su odgovorni mladi sportaši", ističe Romančuk.

Liječnici procjenjuju da je ostavljen na ulici sat ili najviše dva nakon rođenja. Za roditeljima se još traga.

"Češće je riječ o nekom vrlo mladoj ili mlađoj osobi koja je za vrijeme trudnoće imala neke mentalne probleme i neke crte ličnosti s manjim sposobnostima da kontrolira svoj život pa da u jednoj ovakvoj situaciji zauzme stav da pronađe neko bolje rješenje", objašnjava Sanja Martić Biočina pročelnica Zavoda za socijalnu psihijatriju u Klinici za psihijatriju Vrapče

Beba za sada ostaje u bolnici.

"Da nema ovih specifičnih okolnosti ostao bi kod nas nekoliko dana, međutim u ovom slučaju moramo čekati da se ispune svi zakonski preduvjeti, a do tada će biti kod nas", kaže doktorica Ribičić.

Bit će smješten u instituciju za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljsku obitelj. Ravnateljstvo bolnice zatrpano je pozivima i mailovima građana koji nude pomoć.