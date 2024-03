zaustavili promet na cesti / Za mještane na jugu Hrvatske već sad je kasno: 'Ovo je nedjelo, oni ugrožavaju živote'

Kiši usprkos, mještani Tugara izišli su na cestu i na više od pola sata zaustavili promet. Nezadovoljni su jer prometnica nije rekonstruirana, unatoč obećanjima. Nakon otvaranja omiškog mosta, očekuju povećan promet. Nogostupi, rasvjeta, šira prometnica - koštat će Županijske ceste oko 13 milijuna eura. Iako je projekt spreman, još se čeka izvor financiranja. No, ako se ne osiguraju dodatni izvori financiranja, rekonstrukcija neće biti završena iduće 3 i pol godine. Za mještane Tugara već sad je kasno.... 'Ovo je nedjelo, oni ugrožavaju života naših ljudi i nije njih briga za život ni standard ljudi', kaže Stipe Radilović. Predsjednik Udruge Savez za Poljice Ante Mekinić kaže: 'Nisam prevelik optimist da bi se u budućnosti nešto moglo promijeniti sve do onog trenutka dok se životima budu plaćale posljedice pogrešnih političkih odluka'. S obzirom na to da se bliži dan kad će se omiški most otvoriti za promet, mještani najavljuju još prosvjeda. Više pogledajte u prilogu.