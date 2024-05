'OTVORANJE STARIH RANA' / Vučić nabrajao srpske žrtve, od I. svjetskog rata na dalje: Uzalud. UN proglasio genocid u Srebrenici

U Srebrenici je proveden genocid, stoji to u Rezoluciji koju je prihvatila Opća skupština UN-a. Za su bile 84 zemlje, 19 je bilo protiv, a 68 suzdržano. Prihvaćanjem rezolucije 11. srpnja proglašava se Međunarodnim danom sjećanja na genocid. Utjeha je to za obitelji žrtava, no Srbija prosvjeduje, pa i proziva Hrvatsku koja je glasala ZA, ali je i među zemljama koji su sponzori rezolucije. Aleksandar Vučić je poručio: "Ovdje nije riječ o pomirenju. Ovdje nije riječ o počastima, već o nečemu što će otvoriti stare rane i dovesti do političkog kaosa." Pa je stao nabrajati srpske žrtve, od Prvoga svjetskog rata na dalje. "Više od milijun Srba ubili su nacistička Njemačka i hrvatski nacisti. Zašto nisu počeli s tom rezolucijom? Zato što im je bila potrebna ova rezolucija i baš u ovom trenutku."