NEMA OPASNOSTI / Vrh vodenog vala Dunava stigao do Vukovara, voda se izlila na šetnicu: Đuroković otkrio nove informacije

Vrh vodnog vala Dunava stigao je i do Vukovara. Dežurne službe su na terenu, a opasnosti od poplave nema. Voda se izlila na šetnicu Otoka sportova, no čvrsti nasip sigurno brani grad pa Vukovarci nisu zabrinuti nego u šetnji uz obalu promatraju rijeku čiji će vodostaj iz sata u sat opadati. Vodostaj Dunava u znatnom je padu i u Mađarskoj, kao i u baranjskom mjestu Batini. Nema više razloga za izvanredne mjere obrane od poplava, ali građane se i dalje poziva na oprez. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda: 'Vrh vodnog vala nalazi se ovdje u Vukovaru, on je na razini plus 615 centimetara što je nekih jedan metar niže u odnosu na prvobitne prognoza, ali koje su na neki način i logične s obzirom da je u Mađarskoj ostvareni vodostaj na kraju niži za sedamdesetak centimetara, naš Kopački rit je dodatno doprinio s tridesetak centimetara nižim vodostajem ovdje u Vukovaru, tijekom noći, pred jutarnje sate, on će biti negdje na području Iloka, to znači da bi se od sutra vrh vodnog vala počeo kretati izvan Republike Hrvatske'