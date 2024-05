Autobusom je upravljala ZET-ova vozačica Ana Golomeić kojoj je ovo treći puta da se probijala do središnjice grada i to zbog Vatrenih nakon posljednja dva svjetska prvenstva. Sada je u ritmu RIM TIM TAGI DIM za 40 minuta do zagrebačkog trga dovezla eurovizijsku zvijezdu. S vozačicom je razgovarala naša reporterka Lucija Ptičar.

Kako je bilo voziti Baby Lasagnu je li imao neke posebne zahtjeve?

"Bilo je stvarno uzbudljivo. Kad je ušao bila sam sva sretna i ponosna. Zahtjeva nije imao, vidi se da je dečko stvarno iscrpljen."

Ima li razlike između Vatrenih i Baby Lasagne?

"Nema, jedino je za nogometaše bilo malo više ljudi pa je to bilo stresnije. Bilo je i sad ljudi, ali ne toliko."

Kakva je bila atmosfera?

"Vozili smo se 40-ak minuta, svi su bili veseli, vrištali, skakali. Bilo je super. čak su i ljudi iz auta puštali muziku i plesali u prolazu".

