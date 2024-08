PRIČAO, SURFAO, TIPKAO... / Vozač busa u rukama, osim sudbine 50 putnika, držao i mobitel, sve od Zagreba do Splita. I nije jedini

Među najčešćim uzrocima prometnih nesreća je upotreba mobitela za volanom. Zato su itekako zabrinjavajuće snimke vozača autobusa kakvu je objavila Udruga "Halo, inspektore". Vozač je cijelo vrijeme koristio mobitel, a snimali su ga zabrinuti putnici na relaciji Zagreb - Split. I, žalosno, to nije jedini takav snimljeni vozač. Ovo je snimka iz autobusa koji je vozio od Splita do Zagreba. Putnici su cijelo vrijeme bili zabrinuti i u čudu, bili su preplašeni, osobito roditelji koji su bili s malom djecom. Nije prestajao, cijelo vrijeme je bio na mobitelu, telefonirao je, dopisivao se, surfao, pregledavao portale i komunicirao...', rekao je osip Kelemen, savjetnik u potrošačkoj udruzi Halo, inspektore. Sve je snimila jedna putnica i poslala potrošačkoj udruzi Halo, inspektore. 'Posjedujemo 15 snimaka na kojima se vidi da vozač u različitim periodima komunicira i tipka putem sms poruka, to je nama jasan dokaz. Javilo nam se još putnika koji su bili na toj liniji i potvrdili navode te putnice. Autoprijevoznik se ispričao putnicima', rekao je Josip Kelemen, savjetnik u potrošačkoj udruzi Halo, inspektore.. Više pogledajte u prilogu Kristine Čirjak...