'VOLI UBIJATI' / Zelenski nasmijao Bruxelles: 'Mislim da i on misli da je lud'

U Bruxellesu je u tijeku vijeće Europske unije na kojem je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, razgovara se o nastavku podrške Ukrajini nakon dolaska Donalda Trumpa na vlast. Zelenski je objasnio sigurnosna jamstva koje Ukrajina traži u slučaju pregovora i dogovora o prekidu vatre. Njegova zemlja želi članstvo u NATO-u, a spominjalo se i raspoređivanje mirovnih snaga za koje ukrajinski predsjednik kaže da odluka nije donesena.Ponovio je da sigurnosna jamstva Europske unije Ukrajini nisu dovoljna te da i SAD treba ostati uz Kijev. Komentirao je Putina i poslao poruku Trumpu. "Mislim da Putin nije adekvatan i da je vrlo opasan za sve. Opasan jer za njega ljudski život ne znači ništa. Mislim da je lud zaista mislim da je tako. Stvarno. Mislim da i on misli da je lud. To je istina. On voli ubijati. Mislim da je to vrlo opasno za sve. I stvarno želim da nam Trump pomogne i da završimo ovaj rat".