Slavonci strepe od nabujalog Dunava, na kritičnoj točki zavapili: 'Fali ljudstva, sve sami radimo'

Vodni val sve je bliže Hrvatskoj. Na kritičnoj točki koja se priprema za njegov dolazak razgovarali smo s mještaninom Aljmaša koji se pripremaju za treću poplavu ove godine.

U nadi da zaštite svoje kuće za sada su učinili sve što su mogli.

Što očekujete, do koje razine će stići voda?

Darko Hercigonja: Ovo je treći put ove godine i očekujemo da će voda doći preko pola prozora. Malo smo se zaštitili s vrećama da ne ide prljavština unutra.

Vodni val stiže idući tjedan

Kada očekujete vodu?

Darko Hercigonja: U srijedu bi bio najveći val, a kod nas u srijedu i četvrtak. Spašavamo, sutra ćemo (donijeti, op. a.) još vreća… Ali malo je ljudstva da pomognu, sami utovarimo, slažemo…

Vaša kuća je također ovdje. Koje je rješenje za ovu poplavu, a i generalno?

Miroslav Kralj: Generalno bilo bi dobro da se 'bent' za kruzere produži do samog spusta. Da se on digne, mi bismo bili zaštićeni. Dok je god rupa od 50 metara do spusta otvorena, voda nam ulazi u kuće. Ova pomoć s vrećama pijeska nije rješenje, to je samo privremeno. Već treći put ćemo biti poplavljeni. A kad bi se napravio 'bent', problem bi bio rješiv. Manji bi trošak bio i za državu.

Taj bent je nekih 50-ak metara?

Miroslav Kralj: Tako je, da se spoje. A ovaj novi bent nedavno sagrađen toliko je kvalitetno napravljen da se već rasuo. Sad kad već prave novi, neka produže do spusta i time bi zaštitili cijelo naselje. Ovo nije vikend naselje, ovdje stanovnici žive.

