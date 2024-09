ČEKA SE VRHUNAC / Vodni val sve bliže Hrvatskoj, a nabujali Dunav postao atrakcija: 'Fascinantno je i zanimljivo'

Zbog katastrofalnih poplava na jugu Mađarske još uvijek su u mnogim mjestima jedino prijevozno sredstvo čamci. Vodni val sve je bliže Hrvatskoj. Prizori uništenja od Rumunjske do Poljske. Zbrajaju se posljedice, ali i troškovi najgorih poplava u srednjoj Europi unazad dva desetljeća. Straha nema ni kod stanovnika Batine kod koje se u srijedu očekuje vrhunac vodnog vala. Kao i u glavnom gradu Mađarske, nabujali Dunav postaje atrakcija. Vodostaj Dunava raste centimetar do dva svakih sat vremena. Još je uvijek ispod 700 centimetara, a Batina je osigurana nasipom koji brani vodostaj i do 900 cm. Vikend - naselje Zeleni otok je odsječeno. Više donosi Nikolina Matošević.