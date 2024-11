Ovo je Vlado iz Metkovića. Prošao je 840 km, hodao mjesec dana do Vukovara: 'Srce mi je kao gradina'

U Vukovaru duboke emocije. U obilježavanju dana sjećanja na žrtve vukovarske tragedije, svoje osjećaje glazbom i pjesmom prenosi Ivona.

"Želim reći hvala vam, hvala vam na toj nesebičnosti, na toj ljubavi što ja i svi mi pogotovo mlađe generacije možemo danas živjeti i hodati ovim gradom", kaže Ivona Krajinović iz Vukovara.

Ivonina obitelj prošla je vukovarsku tragediju, a otac branitelj i pakao logora. Danas osjećaju i tugu i ponos.

"Kad vidim suze u njenim očima, dijete nije to prošlo niti vidjelo, ali iz naših priča, iz filmova sve zna, tako da sam jako ponosna na nju i sretna i ja i njen tata" kaže Dubravka Krajinović, Ivonina majka.

Njihov dom ovih je dana pun prijatelja, koji su iz cijele Hrvatske došli odati počast Vukovaru i Vukovarcima.

"Pokušavaš to shvatiti, kako je to bilo, što se to događalo, ali ne možemo mi to shvatiti to je problem, tako da samo ponos, čisti ponos i poštovanje prema tim ljudima", kaže Ivan Ukić iz Splita.

Brojni posjetitelji i u dugačkom redu pred simbolom obrane Vukovarskim vodotornjem. Za ulazak su, kažu spremni čekati i tri sata jer je ovo dan koji se ne zaboravlja.

"Čekaju u redu, ali su strpljivi, ljubazni, puno je emocija, pomiješanih emocija, eto drago nam je što svi dolaze, što nas se sjete redovito i pogotovo ovih dana", kaže Iva Tilić, djelatnica u Vukovarskom vodotornju.

Mjesec je dana branitelj iz Metkovića hodao do Vukovara. Put dug 840 kilometara, kaže vrijedio je svakog koraka.

"Srce mi je kao gradina, tako da osjećam se ispunjeno", kaže Vlado Dugandžić iz Metkovića.

Na memorijalnom su groblju položene ruže i upaljene svijeće za sve ubijene i nestale branitelje.

"Danas ćemo obići sva mjesta na kojima su oni položili svoje živote i nestali naši svi i sutra ćemo biti u koloni sjećanja", kaže Mario Dragun iz Imotskog.

Kolonom sjećanja u kojoj će sutra hodati tisuće ljudi Vukovar će opet ponosnom učiniti i cijelu Hrvatsku.