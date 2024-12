Motomrazovi pripremili nezaboravno iznenađenje za djecu: 'Vidimo se i idući Božić!'

U Vukovaru se ljubav danas nije krila, nego pokazivala jasno i glasno. "Volim Djeda Mraza, volim Motomrazove i volim Božić." poručuje dječak iz grupe mališana.

Djedice u crvenom bili su u središtu pozornosti, no privlačile su je i bakice. Simpatičan je bio čak i Grinč, jer nije pokušao ukrasti ni poklone a ni Božić. O radosti Božića koju na svoj način svake godine donose i vukovarski Motomrazovi najbolje svjedoče dječji osmjesi.

„Ovo je posebno nešto, posebno ako vozimo za djecu s posebnim potrebama i ovu malu djecu, kad vi njima izmamite osmijeh, ne samo na licu – u očima, to je nešto strahovito, to nas ispunjava, mi živimo za to malte ne cijelu godinu.“ kaže Stipo Škoro, član Moto kluba Golubica Vukovar.

Prijatelji iz čitave Hrvatske

Akciju pripremaju s prijateljima iz čitave Hrvatske, a oni su ovako pojašnjavaju zbog čega su danas tu. "Danas je sveta Luce, Vukovar nosimo u srcu i Motomrazovi.“ kaže Tanja Katić iz Splita.

Neki su došli i sa svojim unucima. "Ustali su se spremni, jedva čekali u vožnji i evo možete ih vidjeti, guštaju, jednostavno, skaču, vesele se, oduševljeni su, a Grinč im je posebno veselje,“ kaže Mirela Vanjak iz Zagreba.

Zabrinuti – samo oni koji su mislili da će propustiti Motomrazove. "Pa su plakale, pa smo brzo žurile autom da stignemo, malo su uranili nego što je pisalo pa – stigli smo,“ kaže Anamarija Savić Bajac iz Bogdanovaca.

Pa se djedicama stiglo priopćiti i što bi trebali donijeti. "Ono za raditi sladoled, ali je samo igračka za djecu, to mu nisam šapnuo, nego rekao na glas.“ kaže dječak Noa.

Djevojčica Nola poželjela je pak psića, a Djed je rekao da će morati nabaviti nekog jer Motomrazovi čine sve kako bi najmlađi bili sretni.

„Oni danima prije ovoga današnjeg događaja vrijedno rade, slažu svoje paketiće kojima uveseljavaju djecu.“ kaže Josip Paloš, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

„Njima je draže da nas vide nego što dobiju taj paketić i kad vidimo osmijehe na njihovim licima i mi smo onda sretni.“ kaže Ivica Jurčan, predsjednik Moto kluba Golubica Vukovar. Na kraju dar i djedicama, poljubac gledateljima i poruka – vidimo se i idućeg Božića.

