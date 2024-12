'NE GUBITE NADU!' / Veliki jubilej za katoličku Crkvu. Papa Franjo prvi puta otvorio Sveta vrata u zatvoru

Papa Franjo prvi put u povijesti otvorio je sveta vrata u jednom zatvoru u Rimu. Vatikan ističe da se otvaranje tih Svetih vrata događa prvi put od 1300.-te godine i početka tradicije jubilarne godine. Katolički jubilej smatra se vremenom mira, praštanja i oprosta, a ovaj jubilej posvećen je temi nade i trajat će do 6. siječnja 2026. 'Ne gubite nadu!', bila je papina glavna današnja poruka. 'Htio sam danas, baš ovdje otvoriti Sveta vrata. Prva sam otvorio u Bazilici svetog Petra, a druga su vaša. Lijepa je gesta vrata širom otvoriti, no najvažnije je ono što to predstavlja, a to je otvaranje srca', rekao je Papa. Više pogledajte u prilogu