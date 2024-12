ZAKUHALO U REGIJI / Veleposlanik otkrio plan za izvlačenje Hrvata iz Sirije: 'Tamo ih je još 27'

Evakuaciju iz Sirije još čeka 27-ero državljana Hrvatske i članova njihovih obitelji. Nalaze se u Alepu i Damasku, a prijevoz do Turske za njih organizira UN. Veleposlanik Hrvatske u Egiptu Tomislav Bošnjak rekao je kako se očekuje da će konvoj otići iz glavnoga grada danas tijekom kasnih popodnevnih sati. 'Ako se to ne dogodi, očekujemo da će to biti sutra. I prijeći će u Tursku i iz Turske će onda poduzeti sve što treba da dođu u domovinu, državu svog državljanstva, odnosno u Hrvatsku', rekao je veleposlanik.