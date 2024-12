Liku zatrpao snijeg, vatrogasac ozlijedio oko, a Milinović tvrdi: 'Ovaj je bio specifičan'

Snijeg stvara probleme u opskrbi dijelova Like električnom energijom. Stotinjak kućanstava Brušana i Ličkog Novog dobilo je struju preko agregata Elektrolike. Do 500 stanovnika sela bližih Velebitu, od općina Lovinac i Gračac, operateri su se teško probijali.

Sve ekipe Elektrolike bile su na terenu. Gospićko područje je ogromno, a kakva je situacija otkrio je gradonačelnik Gospića Darko Milinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo Ličani svoj na svome kada je u Gospiću više od pola metra snijega", kazao je Milinović. "Samo je nekoliko, desetak kućanstava bez struje", dodao je i zahvalio se djelatnicima Elektrolike što su otklonili kvar.

Snijeg je bio mokar

"Ovaj snijeg je specifičan jer je bio mokar, lomio je grane koje su pale po dalekovodima, no do sutra ujutro je to prošlost", dodao je. Milinović je naglasio da službe rade posao i da će uži i širi centar Gospića sutra biti bez snijega. Zahvalio je vatrogascima. "Imali smo jedan slučaj ozljede vatrogasca. Ozlijedio je oko. On će s nama biti za advent i želim mu da što brže ozdravi i da nam se vrati", poručio je Milinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vatrogasci su bili jedni od onih koji su bili u akciji čišćenja tih mokrih grana koje su pale na dalekovod. Trebalo ih je otkloniti i u jednom trenutku jedna grana se odlomila i ozlijedila vatrogascu oko", objasnio je Milinović kako je došlo do nezgode.

"Nalazite se u najvećem gradu, ne u Hrvatskoj nego u Europi. Imamo 500 kilometara cesta, od toga 100 kilometara makadamskih. Nije to baš lako čistiti. Želim zahvaliti svima. Znamo mi Ličani odgovoriti na ove izazove", rekao je Milinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa