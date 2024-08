Na vinkovačkom jezeru Banja – Divlja liga. Ljetno natjecanje u vaterpolu okuplja i aktivne sportaše i rekreativce kojima je važno druženje i sportsko nadigravanje.

"Naravno bit će žestoka borba, ja nisam vaterpolist, treniram plivanje cijeli život, ja sam ovdje prije svega zato što bude dobra zabava", kaže Domagoj Šego iz Vinkovaca.

"Volim se zabaviti uz prijatelje i loptu, najzahtjevnije je čuvati igrača jer se svi topimo, ali zabiti gol je izuzetno važno i lijep osjećaj", kaže Marko Polešćuk iz Vinkovaca.

"Nadamo se prenijeti ljubav prema vaterpolu i na ove mlade generacije kompjuteraške da zavole vodu, da zavole sport, borbu, druženje, roštilj - jednu cjelodnevnu zabavu", kaže Josipa Gugić, članica organizacijskog tima Divlje lige.

Da bi na plivalištu sve bilo i zabavno i sportski tu je sudac koji pazi na sve i koji je spreman na sve.

"Ja sam došao po svoju godišnju dozu uvreda, pljuvanja i svega dalje, kako to ide kod nas, bude dobro. To nisu plivači vaterpolisti, to su ljudi koji rekreativno igraju i onda pravila određuje sudac", kaže u šali Saša Kasta, sudac Divlje lige.

Za najbolje tu su i prestižne nagrade vaterpolo Divlje lige, a ove godine bira se i najljepši gol.

"Dobre su ekipe, dobri su igrači, ima i par mrcina koji mogu šraubu zabiti pa ćemo vidjeti, ali definitivno bit će jako težak odabir", kaže Nika Brdar, članica ocjenjivačkog tima Divlje lige.

"Jedan od igrača somova puca stalno šraubu pa će vjerojatno on dobiti za najbolji gol, a ja ću se potruditi da to budem ja", kaže Tomislav Zore iz Zagreba.

Vaterpolo Divlja liga vinkovačka je tradicija duga 22 godine.

"Vinkovčani i mladi i stari zdušno navijaju ili igraju vaterpolo pa imaju i ovakav turnir to ja apsolutno pozdravljam i skidam kapu", kaže Matej Grigić iz Vinkovaca.

"Drago mi je da su mladi prepoznali, da su se maknuli s mobitela, s ekrana, da zdravo žive, da se bave plivanjem – vaterpolom i to nam je jako drago", kaže Ivo Jurić, član organizacijskog tima Divlje lige.

Smisao cijele priče je ljubav prema vaterpolu i druženje, a poznato je da na druženjima u Slavoniji nitko ne ostaje gladan.

"Pripremili smo malo ćevapa, malo kobasica, malo mesa, sve otprilike nekih stotinjak kilograma. Miriši, normalno da miriši, bilo bi lijepo kad bi vi preko kamere mogli dati ovaj miris svima da vide kako je to", kaže Petar Bašurić iz Vinkovaca.

Miris, nažalost, ne možemo prenijeti, ali rado prenosimo poruku vinkovačkih zaljubljenika u vaterpolo – barakudama koje se u finalu Olimpijskih igara bore za zlato.

"Iz Vinkovaca za Barakude – U boj, u boj za narod svoj".