Javio nam se novinar iz Beograda: 'Kod Pionirskog parka čula se jedna jača detonacija'

Režim Aleksandra Vučića nije dozvolio našoj televizijskoj kući, ali uživo iz Beograda javio se novinar Vojin Radovanović.

Kakva je trenutačno situacija? Ima li novih incidenata na prosvjedu koji je možda i najveći u povijesti Srbije.

"Neposredno prije uključenja dogodila su se dva manja incidenta, za koje nije najpoznatije koji je njihov uzrok. Kod Pionirskog parka čula se jedna jača detonacija. Građani koji su bili okupljeni krenuli su se udaljavati, bježati. U isto vrijeme kod Slavije se također dogodio incident. Također se čula detonacija, ali nije poznato, niti kolege s terena imaju informaciju je li netko s automobilom pokušao zaletjeti u masu ili je došlo do tuče među građanima, pa su građani krenuli bježati", rekao je Radovanović.

"Iza mene možete vidjeti jedan brisan prostor ispred Doma Narodne skupštine kod Pionirskog parka. Redari su, kako bi izbjegli bilo kakve incidente, odlučili s dva špalira isprazniti taj prostor s obzirom na to da je tu bila manja grupa ljudi, demonstranata, koja je provocirala i koja je dobacivala ljudima koji su okupljeni u kampu kod Pionirskog parka, koji sebe nazivaju "Studenti 2.0", a zapravo su grupa studenata koji su protiv blokada potpomognuti raznim drugim grupacijama", rekao je Radovanović.

Koji je plan studenata u blokadi? Do kada će trajati današnji prosvjed?

"Cijeli dan je bilo nekakvih izmjena. Ono što je na kraju bila službena informacija da bi već oko nekih 21.30 trebalo krenuti takozvano čišćenje ulica. To je manir koji su studenti imali i tijekom proteklih velikih prosvjeda širom Srbije" rekao je Radovanović pa dodao:

"Ono u što vjerujem da će studentski proces biti završen do 21.30, 22.00 sata, ali da to sigurno ne znači da će događanja u gradu biti završena, s obzirom na to da u trenutku kad se studenti povuku s platoa Narodne Skupštine, odnosno studentski redari u tom trenutku ljudima koji su ranije htjeli provocirati "Studente 2.0" imat će mogućnost za to".

Vlast je reagirala na današnje masovno okupljanje. Koje su njihove najnovije poruke?

"Posljednja reakcija koju smo imali je najava obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On će se obratiti u 22.00 sata. Neposredno pred tu najavu mogli smo vidjeti objave na društvenim mrežama. Identične objave predsjednice Skupštine Ane Brnabić i premijera u ostavci Miloša Vučevića. Oni su objavili fotografiju predsjednika Vučića ogrnutog zastavom Srbije. Tom zastavom se ogrnuo tijekom generalne skupštine Ujedinjenih naroda, kada je donošena rezolucija o Srebrenici. Fotografija je objavljena uz poruku "Živi Srbija" Premijer u ostavci Miloš Vučević na svom Instagram profilu napisao je da građani ne trebaju brinuti, da SNS i predsjednik Vučić rade na boljitku Srbije", rekao je Radovanović.

"Ono što također možemo navesti kao reakciju vlasti je procjena MUP-a koji kaže da je danas na prosvjedu oko 107 tisuća ljudi. Ostaje nejasno koji su dio grada računali. I jedna zanimljivost, Branko Ružić, visokopozicionirani član Socijalističke partije Srbije i narodni poslanik, bio je danas na prosvjedu studenata u Beogradu", zaključio je Radovanović.

