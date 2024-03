tisuće pješačile do groblja / Uz glazbu iz Terminatora i pjesmu 'My way', Rusija se oprostila od Navaljnog

U Moskvi je pokopan Aleksej Navaljni. Na posljednji pozdrav najvećem Putinovu kritičaru stigle su tisuće ljudi. Gotovo jednako toliko bilo je i policije. Čuli su se parole protiv Putina - pa su počela i uhićenja. Pogledajte više u prilogu reporterke RTL-a Danas Andrijane Čičak Božić