Stručnjak objasnio kako izgleda žir na kojem možete zaraditi

Već tradicionalno Hrvatske šume otkupljuju žir koji skupe građani. Za kilogram se može dobiti i do tri eura, što je manje nego lani, no tješi činjenica da ga ove godine ima znatno više.

Otkupljuje se samo zdrav žir bez oštećenja i znakova bolesti, kako bi se osigurao kvalitetan sjemenski materijal. Kada počinje otkup i kako do dodatne zarade.

RTL-ova reporterka Maja Lipovšćak Garvanović razgoavarala je s Antonom Hercegom, stručnim suradnikom iz Hrvatskih šuma.

Šetnja prirodom može biti unosan posao, objasnila je Maja, a Antun Herceg pojasnio je što je potrebno učiniti:

"Mogu se prijaviti svi građani samo moraju ishoditi dozvolu, a zatim će dobiti lokacije na kojima se smije skupljati sjeme. Sjeme se ne smije skupljati u parkovima, drvoredima nego samo u registriranim šumskim sjemenskim objektima", objasnio je. Otkup počinje 1,. listopada. Građani se s plodovima, mogu javiti u lokalnu šumariju.

Herceg je objasnio da ljudi moraju obratiti pažnju da žir nije šupalj te da nije zelen. Otkupna cijena za hrast lužnjak je tri eura, a za kitnjak 3,3 eura za kilogram žireva.

