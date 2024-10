BOJKOT ZBOG UČENIKA (10) / Upitno hoće li se djeca vratiti u školu u ponedjeljak. Iz Grada najavljuju rješenje, ali tek za 10-ak dana

Bojkot u zagrebačkoj osnovnoj školi zbog dječaka problematičnog ponašanja se nastavlja. Kao što smo jučer prvi objavili, u školu se vratio ravnatelj. Iz Grada najavljuju rješenje, ali tek za 10-ak dana. 'Nismo sretni, to je svakako. Tužni smo, nezadovoljni, umorni od cijele ove situacije. Hoće li se naš razred vratiti u ponedjeljak na nastavu ovisi o konkretnim rješenjima koje bi nam trebali svi dionici ovog procesa podastrijeti", kazala je majka dječaka. Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da su jučer na sastanku predstavili plan i postupke koji se provode, no, da su roditelji dodatno tražili garancije koje nisu u nadležnosti institucija. Ministarstvo traži da se dječaku omogući školovanje u posebnom razredu, sukladno njegovim potrebama. No, ističu, takvo novo rješenje može donijeti jedino nadležni gradski Ured. Požurnicu su poslali i socijalnoj službi kako bi Gradu dostavili svu dokumentaciju o psihofizičkom stanju dječaka, a što su oni i napravili. Više donosi Marina Brcković.