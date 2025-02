Ukradeno zvono vraćeno u svoju crkvu: 'Na groblju je zvono, čitavo je, sve je u redu'

Sunčano jutro u Marijancima. Iako nije misa, pred crkvom okupljeni mještani. Župnik prepričava telefonski poziv policije.

„Kaže – jel ima neka crvena boja po tom vašem zvonu? Rekoh neke tragove su možda našli negdje , polupane krhotine, ovo, ono, mislim najgore. Kad on kaže, ne, ne, eno ga tamo na groblju. Rekoh što je? Na groblju je zvono, čitavo je, sve je u redu. Isuse, hvala ti.“ kaže Marin Putilin, župnik Župe Sv. Petra i Pavla u Marijancima.

Sretni mještani odmah su otišli na groblje po zvono koje su lopovi ondje ostavili.

„Bilo je jako teško to dići, svaka čast njima koji su to nosili, morali su se baš potruditi, nas je bilo šestorica, jedva smo digli.“ kaže Matej Plužarić iz Marijanaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, uz mnogo volje dvjestotinjak kilograma teško zvono spremno je za prijevoz.

„Malo je rezalo ruke, ali bitno je da je bilo vraćeno u crkvu natrag.“ kaže Marin Popović iz Marijanaca.

Mještani koji su zvono vratili u crkvu, taj događaj nikada neće zaboraviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Znači kad smo ga vozili prema crkvi, pod toranj, kad smo ga nas šestorica dečki što su tu bili istovarivali taman je zvono zazvonilo, sad ne znam, imaš osjećaj kao da je to zazvonilo, a ne ovo gore.“ kaže Branko Alšić iz Marijanaca.

Božja je to volja, kažu, i neopisiv osjećaj jer za zvono su emotivno vezane generacije mještana.

„Pa, neopisivo, ipak je to od 1920, znači 105 godina, to su naši, što kaže velečasni preci, odvajali od usta da se to napravi.“ kaže Goran Švaljek iz Marijanaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Emocije su preplavile zvonaricu crkve koja je na to zvono zvonila dvadesetak godina, a uputila je poruku i lopovu koji je zvono vratio.

„Ja sam bila oduševljena, suze su mi odmah popadale, nisam mogla vjerovati i stvarno oduševljenje je veliko i svaka eto čast što ga je vratio i eto zahvaljujem mu se što je imao takvu savjest i što ga je vratio.“ kaže Danijela Ovčar iz Marijanaca.

Župljani za nedjelju pripremaju i veliku feštu kako bi proslavili povratak zvona i zahvalili svima koji su im u tome pomogli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Svi iz Hrvatske koji su se molili za to, koji su to objavili, koji su se trudili, koji su bilo kako poduprli ovu našu tugu koja je bilo ovo vrijeme – svi ste pozvani, ma pozivam i vas dragi lopovi koji ste vratili naše zvono, evo, hvala vam svima, Bog vas blagoslovio.“ kaže župnik Marin Putilin.

A bit će to i prilika za nastavak prikupljanja humanitarne pomoći gladnima u Africi kojima mještani Marijanaca pomažu već nekoliko godina, od sada i uz poruku – Nikada ne pitaj kome zvono zvoni – zvoni tebi.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukradeno zvono pronađeno na mjesnom groblju: 'Poslije mise imamo feštu za sve'