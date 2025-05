Ćevapi, grah i vrhunska ekipa: Ovakvu slavljeničku feštu niste vidjeli. Sve u čast udomljenim šapicama

U Osijeku se okupila brojna azilska obitelj. Deseti je jubilarni Povratak otpisanih, praznik udomljavanja koje mijenja živote.

"Promijenilo nam je 100 posto život“, potvrđuje Duško iz Osijeka.

Njegov sugrađanin Novak također kaže da je aktivniji otkako ima psa, ali i da se više kreće među ljudima.

"I nismo mi njemu spasili život – nego on nama", ističe udomiteljica Mirna.

Praznik udomljavanja

Jer ljubav koju udomljeni psi pružaju ne može se opisati.

"To je jednostavno jedna ljubav koju čovjek misli da možeš osjetiti na neki način, ali zapravo to je nešto što tek kad napraviš – onda vidiš što zapravo to znači", objašnjava Filip iz Pule.

A što im znače udomitelji i svi koji vole pse i pomažu im pokazali su članovi udruge Pobjede, koja skrbi o psima u osječkom Azilu, pripremivši danas pravu slavljeničku feštu.

"Pripremamo biljne ćevape i biljne burgere", pokazao nam je volonter udruge Pobjede Hrvoje.

Posebna proslava

"Grah s dimljenim sejtanom, bezglutenski rižoto s povrćem i imamo dva kotlića s gljivama, znači ima svega za svakoga", dodaje volonterka Jasmina.

A bilo je i lijepih riječi za slavljenike.

"Vrhunska ekipa, rade ogroman posao, zahtjevan posao – svaka čast", čestitao im je Duško.

"Toliko lijepa energija, toliko su dobri ljudi, svi smo ovdje iz istog razloga.“ kaže Mirna.

Obitelji su ponosne na ljubav koja ih spaja.

"Kad vidim koliko nas je i koliko je to dobrote, stvarno mislim da mi možemo planine pomicati",smatra osnivačica udruge Pobjede Ivana Crnoja.

Ono što najviše žele je isprazniti Azil i udomiti svih 180 pasa o kojima skrbe. Pa poručuju da je dom najljepša stvar koju možete dati nekome tko ga nikada nije imao.