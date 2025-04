Učiteljica objasnila kako dođe do plaće od 1600 eura: 'To su razlozi koji stvaraju gnjev!'

Na glavni zagrebački trg idućeg petka dolazi Mario Božurić, profesor informatike s 37 godina iskustva. I ne samo zbog sebe, nego zbog budućnosti školstva i profesije.

"Tu je moja kćer, koja je tek počela raditi u osnovnoškolskom obrazovanju i kada govorimo o njihovim plaćama onda su one oko 1350 eura", kaže profesor informatike u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu Mario Božurić.

Prosvjedovat će i Danijela Saraf, učiteljica u Osnovnoj školi Vugrovec Kašina. Jer već 27 godina iz prvog reda prati stanje u školstvu, a posebno je razočarana, kaže, načinom na koje ih Ministarstvo tretira posljednje vrijeme.

"To je toliko jasna poruka, da nas društvo nimalo ne cijeni. Ministar stalno spominje kako se ugled radi u učionici. Ja ga u svojoj učionici imam, ali ga nemam u društvu", kaže učiteljica razredne nastave u OŠ Vugrovec Kašina Danijela Saraf.

Prosvjetari izlaze na ulice

I zato prosvjetari u petak izlaze na ulice. Već je potvrđen dolazak 12 autobusa iz Dalmacije i još 10 iz Istre i Primorja. Glavna poruka, tvrde iz tri obrazovna sindikata bit će broj onih koji će se prosvjedu odazvati.

"Time ćemo pokazati da su sve brojke s kojima su sa Svetica nekoliko tjedana nastojali umanjiti značaj ovoga što mi radimo, da su sve te brojke bile neutemeljene", kaže predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić.

Sindikati su ovog tjedna bili na sastanku u ministrom Fuchsom, kada su im ponudili ispunjenje dvaju zahtjeva: ukidanje ocjenjivanja i odgodu modularne nastave, ali ne i rast plaća. To su oni odbili.

Ministarstvo objavilo koliko zarađuju učitelji

Danas iz Ministarstva poručuju da ne vide nikakav razlog za prosvjed. Od 2016. plaće su narasle između 80 i 100 %, uvjeravaju. A prosječna plaća učitelja bez napredovanja iznosi nešto manje od 1600 eura.

"Evo to su razlozi koji nama stvaraju gnjev. Ja dođem na tu plaću koju spominje naš ministar kada odradim barem 30 sati prekovremenih", kaže Saraf.

"Ministar dobro manipulira brojkama. Ako vi imate jako nisku bazu. I imate na to, kako on kaže 80 - 90 %. Pitanje je koliko je to trenutačno sada", kaže Božurić.

Tko će platiti dan na prosvjedu?

Pitanje je i hoće li odlazak na prosvjed biti plaćen. Iz sindikata objašnjavaju kako prema temeljnom kolektivnom ugovoru imaju pravo na dva slobodna plaćena dana, za sindikalne aktivnosti.

"Mi svakako smatramo da je prosvjed jedna od najbitnijih sindikalnih aktivnosti i ne vidimo razloga da to ne bude tako", kaže predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija.

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora pri Ministarstvu rada ima drugu viziju. "To je rezervirano za seminare i susrete, a prosvjed protiv poslodavca nije sindikalni susret, pa se taj dan - ne treba platiti. Jedni to vide kao obrazloženje, drugi kao slamanje prosvjeda, u petak će se pokazati tko je uspješniji.