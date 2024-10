PUCAO BEZ RAZLOGA / Ubojica djeda Luke Modrića konačno bi mogao pred sud: 'Podignuta optužnica zbog ratnog zločina'

Na Županijskom sudu u Splitu potvrđena je optužnica protiv ubojice Luke Modrića, djeda istoimenog najboljeg hrvatskog nogometaša. Bivšeg milicajca na službi u Dubrovniku Željka Bađu, terete da je, s pripadnicima svoje jedinice, presreo 61-godišnjeg Luku Modrića, koji je bio na ispaši koza u blizini obiteljske kuće u Zatonu Obrovačkom. Bez ikakvog razloga zapucali su prema njemu i usmrtili ga. Onda su se odvezli do obližnjeg zaseoka i otvorili vatru na civile koje su zatekli na putu. Pobili su još šestero ljudi. Bađa je ranije iz Srbije pobjegao u Australiju, a u travnju prošle godine bio je u Hrvatskoj, no tada još za njim nije bila raspisana tjeralica, pa nije bio uhićen. Bađina obrana tvrdila je kako protiv njega nema dokaza, no to nije prošlo, pa je optužnica postala pravomoćna. Više pogledajte u videu