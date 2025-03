TJEDAN RESTORANA / Ručak u tri slijeda od 20 do 24 eura, večera isto nije preskupa. Provjerili smo kakva je situacija na terenu

Počeli su gastronomski dani užitaka zahvaljujući manifestaciji Tjedan restorana. Tijekom ovih deset dana, ljubitelji fine hrane imat će priliku uživati u posebno osmišljenim jelovnicima u više od 50 restorana diljem zemlje i to, kako najavljuju organizatori, po pristupačnim cijenama. Za ručak u tri slijeda cijene se kreću od 20 do 24 eura, dok je večera dostupna od 20 do 26 eura. Više pogledajte u prilogu