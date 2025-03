MOŽE OŠTETITI MOZAK / Ekskluzivno! Od agenata u Srbiji dobili smo originalnu snimku zvuka, ovo je pušteno prosvjednicima

Tu i tamo malo zviždanja nije loše za čuti. Tek toliko da omekša. Samo da se ne pretjera sa zviždanjem da čovjek opet ne završi u bolnici. U svakom slučaju bolje čuti zvižduke nego zvučni top. Da, oko njega se povelo dosta rasprave u Srbiji, pa i u Hrvatskoj, je li to bio zvučni top je, nije, ima li srpska policija ili nema takvo oružje, ispostavilo se da ga imaju ali je šef policije Dačić prvo rekao da ga nemaju. Ali nakon što se otkrili da ga ipak imaju onda je Dačić rekao - dobro imamo 16 komada, ali to su oni mali, malecni, mrvica nod topova takorekuć. Onda se otkrilo i da imaju i jedan baš veliki, na što je Dačić priznao ok imamo i taj veliki, ali nismo ga još ni raspakirali eno ga u podrumu. Onda se ispostavilo da je taj veliki baš bio montiran na džipu nedaleko od prosvjeda ali to nije zvučni top nego nešto sasvim drugo veli Dačić