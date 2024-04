Iz Varšave direktno u Split - Novinari, turoperatori, agenti. Ukupno 180 predstavnika turističke branše sletjelo je prvim letom u splitsku zračnu luku. Provest će ovdje dva dana, a dojmove prenijeti u domovinu.

"Prvi put sam u Splitu, ali treći put u Hrvatskoj. Očekujem dobru hranu, sunce, ljubazne ljude", rekla je Agnieszka.

"Prvi put sam ovdje i baš mi je drago što mi se pružila prilika da dođem. A što očekujem? Dobar provod i upoznavanje s lokalnom kuhinjom", rekla je Sandra.

Među pet tržišta s kojih stiže najviše gostiju je upravo Poljska, a tome pridonosi i dobra zračna povezanost.

"U Poljskoj je Hrvatska top destinacija za naše turiste. Prošle je godine više od milijun Poljaka došlo u Hrvatsku i premašilo rekordnu 2019. godinu. Ove godine očekujemo čak i veću brojku", rekao je predsjednik Uprave poljske aviokompanije Michael Fijol.

Njih više od milijun ostvarilo je 6.7 milijuna noćenja, a najviše vole Dalmaciju.

"Poljaci najviše traže sunce i more, ali odmah iza toga su naše prirodne ljepote, vole posjećivati naše navionalne parkove i parkove prirode. Boraviti u samoj prirodi, jako važan motiv dolaska im je aktivan odmor", rekao je predsjednik HTZ-a, Kristjan Staničić.

Uz Makarsku rivijeru, poljski gosti vole i Trogir.

"Privlače ih sigurno mir i tišina, nema kafića koji rade do kasno. To je gušt koji nema puno gradova koji ne more platiti puno gradova u Dalmaciji", rekao je konobar Zoran Kozarić.

Trogir nije samo za Poljake idealno mjesto za odmor. Posjećuju ga i brojni drugi turisti kada slete u obližnju zračnu luku.

"Stali smo ovdje na putu do Zadra. Stigli smo danas na splitski aerodrom. Otkrivamo područje i ovo nam je izgledalo lijepo", rekla je Nizozemka Maggie.

Lijepo se zahuktava i sezona, avioni pristižu, a s njima i brojni gosti.