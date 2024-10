Snimili smo sporni objekt o kojem ovisi realizacija miljunskog projekta u Rijeci

U riječkoj luci počeli su pripremni radovi na izgradnji nove marine koja će promijeniti izgled i budućnost grada. Realizacija milijunskog projekta ovisi o odlukama konzervatora koji štite derutna lučka skladišta.

Napušteno je desetljećima, raspada se i ne služi ničemu. Zato će bager skladište sravniti, a na njegovom mjestu u riječkoj luci niknut će jedna od novih zgrada riječke marine.

"Dovesti na fazu, kotu nula kako bi rekli, nakon toga ograđujemo iza prometnicu i to je ova prva faza bi bila završena s time, računamo kroz nekih 40, 45 dana", kaže Ante Dželalija, direktor građevinske tvrtke koja izvodi radove.

Velike promjene

U pripremne radove ulazi i čišćenje akvatorija. Na dnu mora leži 200 kubika glomaznoga otpada čije vađenje počinje krajem ovog mjeseca. Željezo, gume, potonula barka, sve treba očistiti jer će tu biti vezovi za 230 jahti. Najduže će imati 50 metara.

"Građani Rijeke dobit će šetnicu dugu oko dva i pol kilometra, direktno 130 novih radnih mjesta, indirektno je predviđeno nekih 500-tinjak novih zapošljavanja, znači jedna nova vizura grada Rijeke, novi pogled na Rijeku i Rijeka postaje nautičko središte Mediterana", ističe Anđelko Petrinić, direktor tvrtke koncesionara. Sama izgradnja počinje u 2025. Riječani su prezadovoljni.

"Većina nas ne osjeti toliko suživot, ne osjeća se kao da živi u gradu na obali pa evo možda s ovim projektom i novootvorenom šetnicom dobijemo malo više taj osjećaj", kaže Andro Amančić.

"Iskreno sam za i želim da se to izgradi, bilo bi lijepo da imamo nešto tako u Rijeci", dodaje Ivan Dundović.

Problem s konzervatorima

Na gatu koji će se produžiti za osamdeset metara bit će svi sadržaji za nautičare i neophodna benzinska pumpa. Na kopnu je ključna dugačka ciglena zgrada, a kamera RTL-a jedina je ušla u nju. Urušeni stropovi sada su dom golubova.

Lučko skladište u raspadnom je stanju, staro je gotovo stotinu godina, a investitor mora naći zajednički jezik s konzervatorima koji ga pošto-poto žele zaštititi. Pitanje je kako ga sačuvati i od njega napraviti funkcionalan prostor. Projekt vrijedan 50 milijuna eura ne smije biti na klimavim, stotinu godina starim nogama.

"Žao mi je što su neki drugi projekti upravo radi konzervatora u 5 do 12 bili otkazani i ja se apsolutno slažem da treba baštiniti povijest i sve te stvari, to je OK i to je u redu, ali život ide dalje znate", govori nam Robert Ambrožić iz Rijeke koji od početka pomno prati cijeli projekt.

Tu bi trebali biti poslovni prostori, restorani, trgovine, Wellness, bazen na krovu zgrade i garažna mjesta, kojih će u marini biti oko 500. Sve i za građane i nautičare.

"Novitet koji će imati ova marina da će svako vezno mjesto imat prihvat za sive i crne tankove što nijedna marina na Mediteranu trenutno nema. Bit će digitalna, moderna", otkriva Anđelko Petrinić. I nadaju se, otvorena na ljeto 2026. godinu kasnije od planiranog zbog poznatih hrvatskih birokratskih zavrzlama.