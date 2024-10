U Karlovcu ono najgore nije prošlo. 'Još nije gotovo, nadamo se da voda neće ući u kuće'

Problemi s vodom i u našoj zemlji. Na području Ogulina poplavljeno je desetak kuća i 50-ak gospodarskih područja. Voda je zaprijetila i trafostanici u centru grada, zbog čega je isključena, pa je dio stanovnika bez struje. Ekipe na terenu čiste naplavine u Đulinu ponoru, kako bi se spriječile veće štete. Ugroženo područje obišao je i premjer Andrej Plenković.

Poplave na Dobri i Kupi mjesta prati RTL-ov reporter Boris Mišević koji je istaknuo da kiša više ne pada, no što se tiče Kupe i vodostaja, da ono najgore upravo prolazi Karlovcem. Dobra je vijest da je u gornjem toku rijeke Kupe vodostaj pao za metar u odnosu na maksimalne vrijednosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Službe ipak ništa ne prepuštaju slučaju što je potvrdila i načelnica Stožera civilne zaštite Karlovac Ivana Fočić.

Vrhunac vodnog vala

Je li najgore prošlo i očekuju li se još neki problemi noćas na karlovačkom području? Pretpostavljam da je najniži dio grada onaj koji sada pokušavate obraniti?

Najgore još nije prošlo, vodostaj još raste. Sad je vrlo važno koliko će narasti. Ne raste puno, ali nama je to vrlo značajno. Tijekom večeri i noći ćemo pratiti što će se događati i dok zaista ne vidimo da je vodostaj stao, nećemo stati. Nakon toga ćemo vidjeti što je bilo poplavljeno i kome treba naknadno pomoći. U ovom trenutku ne bih rekla da je još gotovo, sve službe su na terenu i u pripravnosti tako će biti dok ne budemo sigurni da je vodostaj stao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na stranicama Hrvatskih voda sam pročitao da bi vodostaj trebao večeras dostići 815-820 centimetara? To se očekuje?

Prije sat vremena smo imali ponovno stožer i komunicirali smo s Hrvatskim vodama da vidimo što možemo očekivati jer vodostaj pomalo raste, ali ipak raste. Kada on prijeđe 800 onda je to vrlo bitno. Rečeno nam je između 820 i 820 centimetara maksimalno, ali nadamo se da će tu stati, da voda neće ući u kuće i da se fokusiramo na ona područja gdje je sada potrebno gdje su od popodneva pojačane operativne snage Civilne zaštite, vatrogasci i HGSS te Crveni križ. Ostvarili smo komunikaciju i s povjerenikom mjesnog odbora Civilne zaštite i s građanima na terenu da vidimo treba li im nešto prije nego što eventualno bude potrebe za dodatnim intervencijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa