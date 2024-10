GRADONAČELNIK PRELOMIO / U jednom hrvatskom gradu plaćat će se najmanji porez. Donosimo računicu na primjeru apartmana od 50 kvadrata

Manjak nekretnina i drastičan rast cijena onih dostupnih. Vlada uvjerava da je to glavni razlog uvođenja poreza na nekretnine, a cilj je staviti u funkciju stanove u kojima nitko ne živi. Rad će se oporezivati manje, a imovina više - mijenja se čak šest poreznih zakona, a veliku ulogu imat će gradonačelnici i načelnici koji dogodine izlaze na izbore. Itekako dobro razumiju sve iznajmljivači, jer tko je dosad plaćao 200 eura po apartmanu na godinu, sada bi mogao i 1500 budući da raste cijena i paušala koji se plaća po krevetu. Dosad se paušalni porez po krevetu plaćao od 19 do 200 eura, a sada se podiže i utvrđivat će se prema indeksu turističke razvijenosti. Ovisno o indeksu, najniži paušalni porez iznosi 20, a najveći čak 300 eura. U prvoj zoni sva su veća turistička mjesta uz more, ali i grad Zagreb. I veći porez po krevetu u turizmu i uvođenje poreza na nekretnine. On će iznositi od 60 centi do 8 eura po četvornome metru i određivat će ga jedinice lokalne uprave. Gradonačelnik Krka već je prelomio - u tom će se gradu plaćati najmanji porez. Na primjeru apartmana od 50 kvadrata s četiri kreveta - ovo je računica. RTL Dosje i Marko Šiklić