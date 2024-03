'NEOBIČAN TAJMING' / Turudić će prisegnuti za šefa DORH-a, a onda i dalje sjediti na Visokom kaznenom sudu

U srijedu, dan prije raspuštanja Sabora zbog održavanja izbora, Ivan Turudić prisegnut će za novog glavnog državnog odvjetnika. No, Turudić na dužnost stupa tek u svibnju nakon što Zlati Hrvoj-Šipek istekne mandat. S Markovog trga se na ovu temu uživo javila reporterka Dajana Šošić: "Doista neobičan i zanimljiv tajming s obzirom na to da će Ivan Turudić prisegnuti dan prije raspuštanja Sabora, a onda praktički čekati dva i pol mjeseca na preuzimanje dužnosti. Očito vladajući žele stvoriti što veći vremenski odmak između prisege i datuma izbora s obzirom na žestoku retoriku oporbe. Svečana prisega bit će u nekoj od manjih prostorija, ne u sabornici. Ranije se spekuliralo da vladajući žele vidjeti Ivana Turudića na čelu DORH-a što prije, međutim Hrvoj-Šipek ustvrdila je da će odraditi mandat do kraja - do 26. svibnja. Imat ćemo situaciju da će Turudić prisegnuti i ostati sjediti na Visokom kaznenom sudu do isteka njezinog mandata. Vladajući poručuju da tu nema ništa sporno već da je riječ o formalnoj proceduri", rekla je naša reporterka. Cijelo javljanje pogledajte u videu