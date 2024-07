UTRKA S NOVIM NEVREMENOM / Tuča je uništila krov, a kiša sve ostalo. Aničina priča je jedna od najtežih: 'Treba mi dom'

Obnovu krovova u Bošnjacima nakon snažnog nevremena prati RTL-ov reporter Bojan Uranjek koji je razgovarao s mještankom Anicom Kljajić čija se kuća, nažalost, ne može obnoviti. Led je prvo uništio krov, a kiša i voda zatim sve ostalo. "Strašno. Prvo su se nadvili grozni oblaci, ali nije bilo puno vjetra pa smo mislili da će to lakše proći. Ali kad je to krenulo... Sama živim i prepala sam se", u početku se prisjetila gospođa Anica. U ponedjeljak bi trebali stići kontejneri, a u jednom od njih bi trebala i ona živjeti. No, naglašava da to nije trajno rješenje i da joj treba krov nad glavom