ohrabrio bi moskvu za napad / Trumpove zastrašujuće izjave glavna su tema konferencije u Münchenu

"Nitko u Moskvi ne bi trebao imati iluziju oko spremnosti NATO-a da brani svaku svoju članicu". Poruka je to glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga uoči sastanka ministara obrane u Bruxellesu. Šef NATO-a takvu poruku šalje nakon zabrinjavajućih izjava bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je prošlog tjedna rekao da ne bi branio europske zemlje koje ne izdvajaju dovoljno za obranu u slučaju napada iz Rusije. Štoviše, ohrabrio bi Moskvu da ih napadne. Poručio je to svim članicama NATO-a koje se ne drže dogovora o izdvajanju dva posto BDP-a za nacionalnu obranu. "Tamo će se konkretizirati neke stvari. Ono što Hrvatska sa sobom nosi. To je jedna tema o kojoj želimo razgovarati i koju želimo staviti na stol i osvijestiti sve članice NATO-a upravo u Washingtonu. To je tema hibridnog rata, deklariranih i nedeklariranih saveznika Rusije koji funkcioniraju i poslije egzistiraju ovdje na jugoistoku Europe. Zna se o kome govorimo, zna se o kojim potezima govorimo. Hibridni ratovi koji se vode ovdje, a koji su praktični produžena ruka ruske politike, ruske agresije u Ukrajini... Mora se jednostavno na drugačiji način s njom obračunavati", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane. Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić javila se iz Münchena gdje se održava velika konferencija o sigurnosti. Na Trumpove prijetnje ne gleda se blagonaklono. Više pogledajte u videu.