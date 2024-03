Već treći put u dva tjedna u Zagrebu slični prizori. Iz tračnica je iskočio tramvaj.

Zagrepčani nam govore: "Ja sam bila prije tri sata ovdje jer sam u tri bila kod doktora naručena pa sam jedva uspjela, 40 minuta sam kasnila."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje osjećaju li se sigurno, jedni odgovaraju: "Ne." Drugi pak ističu: "Pa je, relativno da. Nisam još primijetio nešto, to je možda ovako izdvojeni slučaj samo."

Jedan od svjedoka nam govori: "Sreća što nisu bili ljudi u tramvaju. Radnici su sanirali za pola sata, sat vremena najviše."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ozlijeđenih, srećom, nije bilo. Do iskliznuća tramvaja došlo je na okretištu Črnomerec, a razlog su istrošene tračnice koje su se, kažu nam u ZET-u, sutra trebale mijenjati.

"Nakon iskliznuća, obavljeni su dodatni zahvati na tračnicama kako bi se osiguralo nesmetano i sigurno prometovanje tramvaja do zamjene tračnica koja će se obaviti u noći s petka na subotu", poručuju iz ZET-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do izlijetanja tramvaja i prometnog kolapsa došlo je i nedavno kada su se na jednom od najfrekventnijih raskrižja sudarila dva tramvaja. Nekoliko dana prije toga tramvaj je iskočio i na zapadnom djelu grada.

"Uvijek su vam najkritičnije točke sama srcišta, sami zavoji gdje tramvaji prolaze. Znamo da nova vozila, niskopodni tramvaji imaju problema sa svojom tonažom, odnosno teška su 42 tone, da jako puno troše tračnice i to je jedan od glavni uzroka cijele te priče i to su glavni problemi", kaže nam Dražen Jović, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske.

Kao i činjenica da se infrastruktura ne održava dovoljno. Primjećuju to i građani.

"Ja se sjećam, s obzirom na to da sam već dosta dugo u Zagrebu, da su brusilice prije puno češće išle i da su se brusile pruge, tako da mislim da baš i ne", rekao nam je Zagrepčanin Saša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekoć je na tome radio dovoljan broj ljudi, a sada ih nema, upozoravaju iz sindikata.

"Imali smo puno ljudi i puno više kvalitetnih majstora koji su maltene iste sekunde krenuli raditi tračnice. Na što mi stalno ukazujemo da je ZET devastirana firma i kada govorimo o ljudstvu i nedostatku radnika i u samom održavanju te infrastrukture. Jer da se to radi kao što se nekad radilo primjereno i u nekakvim rokovima, ne bi se događalo ovo što se događa", rekao nam je Jović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A ne bi bilo ni sve češćih zastoja u prometu. Ako se nešto ne promijeni, slični prizori uskoro bi se mogli ponoviti.