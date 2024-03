Mladić je danas podletio pod tramvaj u Zagrebu, a izvlačili ga vatrogasci, potvrdio nam je to glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell Foto: Slavko Midžor/Pixsell

"Nesreća se dogodila u 11.20 sati kod Langovog trga. Ne znamo još kako se nesreća dogodila, policija je na terenu i utvrđuje sve činjenice", rekao nam je Zeba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Slavko Midžor/Pixsell Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Muškarac je podletio pod tramvaj linije 8 koji se kretao Ulicom Ribnjak. Vatrogasci su nam potvrdili da su podigli vozilo kako bi ozlijeđenog spasili.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Mladića je preuzeo liječnički tim Hitne pomoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Slavko Midžor/Pixsell Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Promet je u međuvremenu preusmjeren te linija broj 8 vozi od Zapruđa do Kvaternikovog trga, a linija 14 trenutno vozi od Savskog mosta do Maksimira umjesto do Mihaljevca rekao je Zeba.

Nakon što su ga vatrogasci izbacili, Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Sindikalist o nesreći tramvaja: 'Ne slažem se s gradonačelnikom da je po svemu sudeći krov vozač'