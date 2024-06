Sunčanije i osjetno toplije, bilo je tako jučer, a još će malo zatopliti idućih dana. Temperatura mora je dovoljno visoka gotovo svima za kupanje, između 21 i 23 °C. To je u isto vrijeme i dovoljno toplo i osvježavajuće, a do vikenda će biti i koji stupanj više od toga.

Iako nije baš sasvim stabilno, a atmosferski poremećaji ostaju sjevernije od naših krajeva sve do početka idućeg tjedna.

ČETVRTAK

Sutra ujutro vedro, gotovo bez oblaka, tek će mjestimice po kotlinama i uz obale rijeka biti kratkotrajne magle. Vjetar slab ili će potpuno izostajati, samo prema otvorenome moru srednje i južnog Jadrana ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura slična, između 10 i 14°C na kopnu, a oko 18 °C duž obale i na otocima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano, bit će malo oblaka na nebu, ali samo je mala mala šansa da se dogodi koji kraći pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom ili na krajnjem sjeveru. Vjetar većinom slab južni, a temperatura još viša, između 27 i 29 °C, vrlo toplo, mnogima vruće i sparno.

Na istoku sunčano, tek pokoji oblak oko gorja na zapadu. Pritom, bez vjetra ili samo slab jugoistočni, a bit će vrlo toplo, nerijetko vruće uz 29 pa i 30 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, pokoji oblak samo u zaleđu. Puhat će slab, većinom i umjeren maestral, osobito na otocima i prema otvorenome moru, no biće još malo toplije nego danas s temperaturom između 27 i 30 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a tek mala mogućnost za kratkotrajnu kišu postoji u unutrašnjosti Istre te Gorskom kotaru. Zapuhat će većinom slab jugozapadni vjetar, a temperatura i ovdje malo viša od današnje, posvuda između 25 i 28 °C, čak i u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja tjedna na kopnu sunčano, vruće, sparno, osobito u nedjelju s temperaturom ponegdje i višom od 32 °C, ponajprije na istoku. No, krenut će u nedjelju južina, tlak početi padati, a to najavljuje opet promjenjivije prilike početkom idućeg tjedna uz mjestimične pljuskove. Kada pljuskovi stignu nakon ove vrućine, neki od njih zasigurno će biti izraženiji.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu porast temperature zraka malo blaži, zbog samog utjecaja mora, ali i tu do nedjelje prave ljetne prilike, u Dalmaciji čak i početkom idućeg tjedna. Naime, uz jugo, nešto više će oblaka pa i pokojeg pljuska biti će od ponedjeljka uglavnom samo na sjevernom dijelu