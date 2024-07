ZABRINJAVAJUĆI PRIZORI / Tone mrtve ribe plutale su Savom. Ribočuvar u svoje 24 godine staža nije vidio ovakav pomor

Tisuće komada uginule ribe svih vrsta i veličina već danima plutaju rijekom Savom. Najteže je na području oko Siska. Iako ovakvi incidenti nisu rijetkost, iz Hrvatskih voda upozoravaju da je zabrinjavajuće to što se ovoga puta to dogodilo u rijeci veličine Save i što ugiba bijela riba. Željko Glavinić, ribočuvar je 24 godine, a ovakav pomor riba ne pamti. Ovakve situacije ljeti ipak nisu nepoznanica. No, obično je riječ o rijekama u ravnicama Slavonije, a ne Savi. Vedran Deletis, iz Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Hrvatskih voda smatra da se ovakvi događaji ne mogu spriječiti jer se radi o prirodnom događaju. Ako gledate taj potez Save, na cijelom tom potezu nema nekih objekata Hrvatskih voda koji bi pregrađivali, usporavali vodotok, pa da se to može promijeniti da bude bolje. Više pogledajte u prilogu Lucije Ptičar...