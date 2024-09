Plin i struja poskupljuju, Tomašević otkrio hoće li cijene u Zagrebu ostati iste

Plinske igre za Zagreb ulaze u završnicu. Gradska plinara i Međimurje plin bore se za kupce, a Zagrepčani imaju još dva dana za odluku. Sa sjevera zemlje stiže i nova ponuda još 10 centi jeftiniji plin. O borbi za kupce plina u glavnom gradu i o drugim aktualnostima razgovarali smo s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem.

Koliko će kupaca Gradska plinara izgubiti?

"Pa, vidjet ćemo još. Ne možemo sad davati nikakve procjene. Dolaze sva ta pisma. Međutim, ne mogu govoriti o tim podacima jer su to poslovno osjetljive informacije."

Je li riječ o velikom odljevu?

"Pa ja mislim da će dobar dio građana Zagreba odlučiti ostati u Gradskoj plinari. To pokazuju i dosadašnje brojke. Ono što je jako bitno da ljudi znaju da ukoliko ništa ne naprave do 23. rujna oni će protiv svoje volje odlukom HERE biti prebačeni na Međimurje plin. Ako do 23. rujna pošalju ugovor ili zahtjev poštom u poslovnicama mailom ili čak ako do ponoći već 23. rujna na web stranici GPS a iskažu interes, to je već dovoljno i to ćemo smatrati da je uredan zahtjev i ostat će na Gradskoj plinari i imat će deset centi jeftiniju uslugu plina po megavatsatu u odnosu na javnu uslugu Međimurje plina i ostat će u GPz-U, za koji se pokazao do sada pouzdan partner."

Ali Međimurje plin najavljuje deset centi još nižu cijenu. Možete li vi još niže ?

"Kao prvo, to što oni najavljuju ćemo vidjeti jer, kažu, nešto u futuru da će to biti za nekoliko mjeseci."

Ali ako se taj futur ostvari?

"Cijena javne usluge je definirana i ono što sada GPS nudi je 10 centi jeftinije od toga. To možemo zato što je GPZ zakupio plin nakon odluke HERE kojom su mi izgubili opskrbu u javnoj usluzi u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Jedno vrijeme je pala cijena plina i tada je GPZ zakupio plin po jeftinijoj cijeni i zato može ponuditi ovu jeftiniju cijenu."

Dobro, ali možete li vi još niže od toga?

"Vidjet ćemo, ali ono što je užasno bitno je da ljudi znaju da ukoliko potpišu ovaj ugovor, a do 23. rujna da će im GPZ jamčiti cijenu sljedećih godinu dana koliko vrijedi ugovor. Nemoguće je povećati cijenu plina i nemoguće je da GPZ ne isporučuje taj plin. On mora isporučivati plin i mora ga isporučivati po točno toj cijeni, bez obzira na to što se događalo na međunarodnom tržištu. Ne smije poskupiti cijenu plina."

Plin i struja idu gore. Čuli smo to već i od premijera. Hoće li to, primjerice u Zagrebu, povećati cijene usluga vrtića?

"Neće."

Znači, sve cijene usluga u Zagrebu će ostati iste?

"Za sada da. Mi smo cijelu inflaciju, pa i dalje ćemo, koliko god možemo iz proračuna povećavati subvencije."

Do lokalnih izbora?

"Pokušat ćemo cijelu sljedeću godinu. To ne možemo, naravno, znati kako će dalje ići cijene energenata, kako će dalje ići inflacija. Međutim, ono što moram reći i što je bitno da građani Hrvatske znaju da građanima Zagreba za vrijeme inflacije nisu išle gore niti domovi za starije, niti cijene javnog prijevoza, ni cijene komunalnih usluga, vode, otpada, vrtića apsolutno ništa."

Vlada je najavila i niži porez na dohodak. Podržavate li vi ovaj potez i to uoči lokalnih izbora?

"Ajmo prije svega vidjeti cijeli paket jer još trebamo vidjeti što će na kraju biti i porez na nekretnine. Koja će to biti raspodjela prihoda od poreza na nekretnine, koji će biti raspon, hoće li on biti obavezan? Hoće li se moći u zonama i kako će se točno naplaćivati itd.. Što se tiče poreza na dohodak, tu su sad tri verzije koje se zapravo razmatraju, tj. tri efekta. Jedan je povećanje osobnog odbitka na 600 eura i tu će sigurno nešto Zagreb izgubiti. Ali tako je bilo i prije godinu dana kada se isto tako povećao osobni odbitak. S druge strane, imamo i povećanje ovog praga za najvišu stopu poreza na dohodak koji plaća otprilike oko 2% građana Republike Hrvatske koji imaju najveće plaće. I treće je smanjenje same stope. Ono što ljudi moraju znati da samo polovica građana Zagreba plaća uopće porez na dohodak."

Ali gradska blagajna će imati određeni manjak. Hoće li to hoće li to nadomjestiti s porezom na nekretnine?

"To ćemo vidjeti kad vidimo cijeli paket. U svakom slučaju, ono što nam je i dalje bitno da imamo i dalje politiku, da imamo ogromne kapitalne investicije u vrtiće i škole. Evo, jučer smo otvorili osmi vrtić u našem mandatu, uglavnom ih financiramo u potpunosti iz gradskog proračuna."

Čuli smo od Vlade da zapravo imate veće prihode od 140 milijuna eura u prvih osam mjeseci.

"Imamo veće prihode i imamo veće troškove zbog inflacije, zbog cijene građevinskih radova za kapitalna ulaganja koje rastu, zbog isto tako rasta plaća u gradskim poduzećima koje mora pratiti i za što je bio rast u državnim poduzećima, a koji je bio prije parlamentarnih izbora. Tako kako imamo povećanje cijena tako imamo i povećanje prihoda koji prvenstveno dolaze od poreza na dohodak kad je riječ o gradovima i županijama."

Idemo na slučaj problematičnog učenika zbog kojeg je ukinut cijeli razred. Djeca su trpjela maltretiranja, učiteljica pred otkazom. Osjećate li se vi odgovornim za to?

"Ne znam kako bi bili kako bih ja osobno bio odgovoran za to."

Grad je osnivač.

"Škola je napravila sve što je zapravo bilo dogovoreno na sastanku s Ministarstvom. Čini se da je bio u 9. rujna. Ono što treba znati je i što mislim da se svi akteri slažu, da ovdje imamo neadekvatan institucionalni okvir, regulatorni okvir za ovakve situacije. Ja ne mogu, naravno, sada govoriti o detaljima i ne smijem zbog uopće prava djece, sigurnosti itd.. Međutim, očito je da za ovakve slučajeve nije adekvatan regulatorni okvir i Ministarstvo mora mijenjati zakon,"

Ali Grad Zagreb ništa nije kriv?

"Pa pazite, državna agencija je 18 puta postupala i nije uspjela ništa."

Jeste li znali za taj problem ranije ili niste?

"Znao sam već nekoliko mjeseci."

Zašto onda reagirali kad ste saznali za to?

"Ono što škola može reagirati jest ono što je dozvoljeno zakonom. Ako je zakonom manevarski prostor nikakav onda ne može postići bolje od toga."

Znači, škola je napravila sve što je trebala?

"Smatram da jest."

Dobili ste izbore na planu zbrinjavanja otpada.

"Nisam dobio valjda samo na tome."

Dobro, to je bio jedan od vaših ključnih obećanja koje smo čuli. Mislite li da ćete možda ih i izgubiti? Jeste li tu napravili sve što ste trebali? Nije riješen Jakuševac, građani se bune…

"Što se tiče Jakuševca, nikad nismo bili bliže da ga riješimo jer imamo konkretnu studiju koja je usvojena. imamo jasan plan. Završena je javna nabava za projektiranje, a znamo koliko košta. Znamo gdje će se graditi. Imamo sve - lokaciju, novac, tehnologiju i blagoslov gradske skupštine."

U zagrebačkim kontejnerima više je različitih vrećica, a manje plavih. Pa evo jeste li vi zapravo uspjeli u svom planu?

"Imat ćemo baš sljedeći tjedan dosta novih mjera koje ćemo prezentirati Budući da nam se bliži godišnjica ovog modela koji je uveden prije dvije godine,"

Koje su to mjere?

"Pa evo neću ekskluzivno reći sve mjere. Kao prvo, u najmanju ruku mogu vam reći da je prodaja ovih plavih ZG vrećica porasla.Kad gledamo isto razdoblje ove godine u odnosu na prošle godine za preko 15 posto. Znači neke teze da se smanjuje broj plavih vrećica u kontejnerima nisu točne. Mi to vidimo po točnim podacima oko prodaje plavih vrećica. Ono što ćemo svakako ići jesu polupodzemni spremnici po cijelom gradu Zagrebu. I predstavit ću vam konkretan plan sljedeći tjedan s konkretnim lokacijama koje ćemo u sljedeće tri godine izvesti u cijelom gradu, tako da kad završimo s tim procesom u sljedeće tri godine neće biti ni jedan kontejner, ni jedna kanta na javnoj površini u cijelom gradu Zagrebu, a ne više samo u centru grada gdje imamo podzemne spremnike."

Kad možemo očekivati kraj radova na Jadranskom mostu?

"Do kraja godine."

