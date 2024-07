Žena je upala u dugove pa je investitore otrovala cijanidom. U središtu Bangkoka, u hotelu s pet zvjezdica, stravičan prizor skamenio je sve. Pronađeno je šest tijela, a dvije žrtve su Amerikanci. Cijanid je jedan od najopasnijih otrova na svijetu, smrtne posljedice ima u manje od 60 sekundi.

U Europskoj uniji je ilegalan, a o ovom specifičnom otrovu razgovarali smo s toksikologinjom Majom Knepr Šegina, voditeljicom Odjela za procjenu toksikoloških rizika HZJZ-a.

Što je cijanid?

"Kad govorimo o cijanidu to je skupina spojeva, nije samo jedan cijanid. Neki spojevi cijanida su izrazito otrovni, neki nisu. Nalazi se u obliku kristaličnog praha koji je topiv u vodi, a otopina je bezbojna, ali ima miris po gorkim bademima. Navodno je opisan kao dosta oštar okus."

Koliko je to smrtonosan otrov i što radi ljudskom organizmu?

"Smrtonosne doze koje su bile zabilježene u nekim slučajevima su bile 200 do 300 mg po odrasloj osobi to uzimamo u obzir oko 80 kilograma. To je vrlo malo, slikovito to možemo prikazati čajna žličica soli iznosi oko četiri grama, a to bi odgovaralo količini od 4000 miligrama. Tih 200 mg je vrlo mala količina koja kad se otopi u nečemu gubi mogućnost pravovremene detekcije, pogotovo laik koji ne zna o čemu se radi. Taj otrov djeluje iznimno brzo tako da u organizmu blokira puteve prijenosa kisika u samu stanicu."

